Alanis Desilets répond de la meilleure façon à un commentaire méchant sur son poids

Les réseaux sociaux peuvent apporter de nombreuses opportunités pour les influenceuses comme Alanis Desilets, mais aussi, leur lot de désagréments.

C'est ce qu'Alanis a dû affronter cette semaine après qu'un internaute lui ait envoyé un message privé dans lequel elle critiquait le poids de la jeune femme de façon très mesquine, en la comparant à sa meilleure amie Catherine Paquin d'OD Grèce.

«T'es belle, mais tu devrais perdre du poids. Fais comme Catherine, car elle au moins, elle a une shape de rêve», a indiqué la personne dont l'identité a été camouflée.

Au lieu de se laisser abattre, Alanis a plutôt choisi de faire l'éloge de sa meilleure amie. Dans un long message, elle a remis en question l'attention portée sur son corps et celui de son amie pour plutôt parler des nombreuses qualités de sa BFF, Peach.

«C’est vrai que Cath a une shape de rêve. Cath c’est un rêve, même avant sa shape! Elle a un coeur beau et pure. Elle n’a aucune malice! Elle est toujours là pour m’écouter me plaindre pour rien, elle ne pogne jamais les nerfs et donne les meilleurs conseils du monde. Elle est drôle, sans même le savoir ou sans même essayer. Y’a un million de choses que je voudrais de Cath, pis sa shape de rêve, c’est cool, mais c’est tellement pas la première chose que je lui volerais. Tu devrais voir ce qui se passe à l’intérieur de cette shape de rêve ma chummmmm!»

Un message positif qui vient dédramatiser une situation bien désagréable. On espère que son détracteur y pensera à deux fois avant d'émettre ce type de commentaire la prochaine fois!

