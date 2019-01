Avec un score de 38,2 %: Groupe TVA bat son record de parts de marché

MONTRÉAL – Les parts de marché de Groupe TVA, propriété de Québecor Média, ont atteint un nouveau sommet à 38,2 %. Il s’agit d’un record de «tous les temps» pour l’entreprise, a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

En se basant sur les plus récentes données d’un sondage Numeris effectué du 3 septembre au 2 décembre 2018, TVA devance de plus de deux fois le score de son plus proche concurrent, Radio-Canada, qui obtient 18,7 % des parts de marché, devant Bell Média (10,9 %) et Groupe Vtélé (7,9 %). TVA surpasse même ses trois principaux concurrents, au cumulatif.

Lorsqu’on ventile les données, sans les chaînes spécialisées de son groupe, TVA obtient des parts de marché de 24,4 %, dépassant les chiffres réunis de Radio-Canada (13,9 %) et de VTélé (5,4 %).

TVA rejoint chaque semaine une moyenne de 6 482 000 Québécois et domine chez les milléniaux, le groupe le plus difficile à fédérer au petit écran, avec des parts de marché de 19 %, toujours devant Radio-Canada (10,2 %) et VTélé (8,5 %).

«Ces résultats prouvent une fois de plus la force de toutes les chaînes de Groupe TVA et le lien privilégié qu’elles entretiennent avec les téléspectateurs. On ne peut que se réjouir de leur fidélité d’autant plus que, cet automne, Groupe TVA a réussi à augmenter sa part de marché en plus d’être encore en tête dans tous les groupes cibles», a indiqué Suzane Landry, directrice principale Chaînes et programmation, Groupe TVA.

«C’est aussi avec fierté que nous voyons nos nombreuses productions originales québécoises, diffusées sur l’ensemble des chaînes, obtenir la grande faveur du public», a-t-elle ajouté.

Parmi les émissions qui ont caracolé à l’audimètre, soulignons la nouveauté dominicale «Révolution», qui a été vue par 1 293 400 téléspectateurs, en moyenne, ainsi que «La rentrée TVA» (1 402 700), «L’Échappée» (1 205 400), «L’heure bleue» (1 121 100), «O’» (1 118 500) et «Boomerang» (1 021 000).

En matière d’information, le bulletin «TVA Nouvelles midi» a attiré 356 700 fidèles, alors qu’à 18 h, fort d’une moyenne de 705 800 téléspectateurs, il a obtenu des parts de marché de 32 %. Enfin, à 22 h, 416 500 personnes étaient au rendez-vous en moyenne l’automne dernier.

Quant à «Salut Bonjour», sa popularité ne se dément pas, après 30 ans à l'antenne, avec des parts de marché de 44,8 % et 364 900 téléspectateurs. Le week-end, 368 600 personnes étaient de la partie pour des parts de marché de 39,6 %.

LCN , la chaîne d’information en continu de Groupe TVA, est par ailleurs l'antenne spécialisée la plus regardée de la Belle Province avec des parts de marché de 5,4 %, ce «qui la place en troisième position de toutes les chaînes de télé du Québec», a précisé le Groupe TVA, en ajoutant que «La joute» est l’émission la plus écoutée de LCN, avec une moyenne de 140 200 accros et des parts de marché de 11,8 %. La dernière campagne électorale au Québec a beaucoup contribué au succès de LCN, mais aussi de TVA.

Quant aux autres chaînes spécialisées de Groupe TVA, elles sont toutes en progression, soit CASA, TVA Sports, MOI ET CIE, addiktv et Prise 2.