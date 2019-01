PAQUET, René



Au CHSLD Alphonse Bonenfant, St-Pierre I.O., le 5 janvier 2019, à l'âge de 88 ans 3 mois, est décédé monsieur René Paquet, époux en premières noces de dame Françoise Beaumont et conjoint de dame Thérèse Tourigny. Né à Québec, le 24 septembre 1930, il était le fils de feu dame Béatrice Pichette et de feu monsieur Etienne Paquet. Il demeurait autrefois à Québec arr. Charlesbourg puis à St-Laurent I.O. Agronome et architecte paysagiste de profession, il fut président de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec ainsi que l'instigateur des Floralies internationales.Il nous a quittés sereinement entouré de l'amour des siens. M. Paquet laisse dans le deuil ses enfants : François (Ginette Lewis), André, Jean (Johanne Létourneau), Sylvie (Bernard Doyon), Suzanne (Jean-Jacques Grenier), Richard, Mario (Patricia Bluteau); ses petits-enfants : Catherine (Jean-François Barbeau), Félix, Charles, Marie-Ève, Jean-Sébastien (Laurence Bouchard), Mégan, Gaële, Emmie, Liamm et Samia; ses trois belles-sœurs de la famille Paquet : Nicole Thériault (feu Roland Paquet, Marcel Méthot), Claire Beaumont (Jacques Caron), Julienne Canuel (feu Dr Jacques Beaumont); les enfants de sa conjointe : Jocelyne Savoie (Jean Gagné), Hélène Savoie (Daniel Turbide); ses beaux-frères et belles-sœurs : Paulette Pigeon, Solange Tourigny, Huguette Bouffard, Germain Tourigny (Ida Mezzapella), Marcel Tourigny (Christiane Maheu), Angèle Tourigny (Noël-Yves Houle) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 10 janvier 2019 de 19h à 22h.la famille recevra les condoléances de 10h à 11hLes cendres seront déposées au cimetière St-Charles au printemps 2019. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Alphonse Bonenfant pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec www.societealzheimerdequebec.com Tél. : 418-527-4294 ou à la Fondation René Paquet pour l'horticulture et l'écologie, 4545, Pierre de Coubertin, Montréal H1V 0B2.Les Funérailles sont sous la direction de :