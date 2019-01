Bianca Longpré vit le cauchemar en République dominicaine

L’animatrice de QUB radio Bianca Longpré a vécu une fin de voyage en République dominicaine cauchemardesque quand sa mère, avec qui elle voyageait, a été gravement malade, si bien qu’elle a dû être transportée d’urgence en avion au Québec.

«Hier, j’ai failli perdre ma mère. Mes vacances se sont transformées en cauchemar durant la nuit passée, a-t-elle écrit sur son compte Instagram, mardi. Jamais je n’aurai assez de remerciements pour le médecin Nunez du @clubmedpuntacana sans qui m’a mère ne serait plus là et l’équipe des Soins intensifs de l’Hospiten Bavaro qui l’ont stabilisée.»

Heureusement, la mère de Bianca Longpré se trouve maintenant dans un état stable après avoir été transportée par un service d’ambulance aérien jusqu’au Québec.

N’empêche, tous ces événements ont bouleversé l’animatrice qui n’a qu’un conseil pour les voyageurs : «ne soyez jamais malade en République dominicaine!»

«Et les assurances qui ne sont pas certaines de payer. En voyage, votre état de santé peut vous coûter dans les 6 chiffres en moins d’une semaine et vous devrez payer sans quoi on vous met à la porte, même si vous êtes sous respirateur. Pensez-y deux fois. Et même assuré, ça ne sert à rien si les soins sont déficients», a-t-elle écrit dans sa story mercredi.

Bianca Longpré explique que vu la présence de nombreux Québécois à Punta Cana, elle a préféré raconter elle-même son histoire avant que quelqu’un d’autre le fasse.

«Je suis présentement au chevet de ma mère. Et elle va mieux. Nous souhaitons rentrer au Québec rapidement. Serrez fort ceux que vous aimez», a-t-elle conclu dans sa publication.