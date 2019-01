Bleu Lavande aux États-Unis et en Corée du Sud

Bleu Lavande vendra ses produits pour le corps et la maison à l’étranger cette année.

L’entreprise basée à Stanstead, en Estrie, a annoncé mercredi que sa marque se retrouvera sur des tablettes en Corée du Sud, une première pour elle en Asie. De plus, ses produits seront distribués au début de cette année dans 100 points de vente en Californie.

«Nous sommes très heureux que nos produits soient distribués dans des marchés aussi avant-gardistes et à l’affut des dernières tendances que la Californie et la Corée. Nous ne pouvions penser à un meilleur scénario pour débuter notre expansion commerciale à l’extérieur du Canada. Et ce n’est qu’un début!» a déclaré Nathalie Nasseri, directrice générale de Bleu Lavande, par communiqué.

Cette compagnie a rappelé qu’elle avait étendu sa distribution partout au Canada en 2017.

Elle se spécialise dans l’élaboration de dérivés de la lavande, comme des huiles essentielles. Ses installations de Stanstead sont très prisées par les touristes l’été.