COUTURE, Bertrand



Le 4 janvier 2019, est décédé à Québec, à l'âge de 86 ans et 2 mois, M. Bertrand Couture, époux de dame Émilienne Fortin, demeurant à Québec, autrefois d'Alma. Il était le fils de feu M. Philippe Couture et de feu dame Elmire Otis. La famille recevra les condoléances le jeudi 10 janvier 2019 de 19h à 22h et le vendredi 11 janvier 2019 à compter de midi (12h) à laM. Couture a été confié au crématorium et ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière d'Alma (secteur St-Sacrement). Outre son épouse dame Émilienne Fortin, il laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Gina Gagnon), Thérèse (Hervé Harvey) et Diane (Julie Lévesque) ; ses petits-enfants : Guillaume, Mathieu (Kathleen Bisson), Éliott et Léanna ainsi que leur père André Desgagné. Il était le frère de : feu Rosaire Couture, Carmen (Robert Fortin), Robert (Monique Fortin), Fernande (feu Paul Rousseau) et Janine (Magella Gauthier). Il était le beau-frère de : feu Rosie Fortin, feu Tony (Rita Dufour), Germain (Thérèse Pouliot), Ghislain (Lise Gilbert), Ludovic (Rosanne Côté), feu Richard, feu Marthe, Raymonde (Jean Lamy) et Jacynthe. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don au Havre de l'Hospitalité, 1153, chemin Villebois, Alma, G8B 5V2 et/ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 1134, Grande Allée Ouest, bureau 301, Québec, G1S 1E5. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour rendre hommage à M. Bertrand Couture, visitez le site www.residencefunerairelacstjean.com. Direction funéraire