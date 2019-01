Combattre les injustices économiques par la corruption et la collusion

Monsieur 3%, Bernard Trépanier était un socialiste

Au mois d’août 2018, est décédé monsieur Bernard Trépanier, grand organisateur et grand collecteur d’argent en chef du parti Union Montréal de l’ex-maire Gérald Tremblay. Ses gestes l’amenaient à gérer «efficacement» le partage équitable des lucratifs contrats de la ville de Montréal à de riches et grosses firmes de génie qui, entre elles, pratiquaient la «bonne entente» – pour ne pas employer un autre terme – moyennant une ristourne de 3% de la valeur des contrats. Voilà un des effets négatifs de la privatisation des services publics qui rime avec connivence et coûts nettement plus élevés pour les citoyens par plein d’extras. Aussi, des salaires et des conditions de travail des employés ordinaires ramenés au strict minimum par le privé. La privatisation comprend les PPP (partenariats public-privé).

Disons que Bernard Trépanier était un socialiste dans l’âme qui voulait réduire les inégalités et les injustices économiques. Il était un fervent adepte de l’équité. Bon, vous pensez que je suis tombé sur la tête ou que j’en ai fumé du bon, alors excusez-vous et lisez le titre de cet article de journal publié le 28 mars 2013 qui faisait état de la façon très noble, relevant de principes moraux très élevés, que monsieur 3% répartissait, entre elles, les contrats octroyés aux firmes de génie par Montréal : «J’essayais de répartir ça égal». C’est beau, n’est-ce pas? Il répartissait ça égal, entendons-nous, seulement qu’aux généreux bienfaiteurs qui faisaient un «don» de 3% à Union Montréal. Moi je crois que les firmes de génie qui faisaient l’aumône à Union Montréal, auraient dû, en droit, recevoir un reçu fiscal pour fins d’impôts. Répartissant ça égal mais avec notre argent, s’entend!

Trépanier et ses émules

Bernard Trépanier qui, par son comportement exemplaire, a fait des disciples : «Terrebonne avait aussi son M. 3% [Luc Papillon]. L’ex-DG de la ville était surnommé [par les firmes de génie] de la même façon que le fameux collecteur de Montréal, Bernard Trépanier» (Le Journal de Montréal, 19 juillet 2018). En fait, Trépanier et Papillon ne sont que des pions, des exécutants au service du tandem politiciens-affairistes qui eux tirent de plus gros gains et qui sont responsables de ces fraudes faites sur le dos et les poches des contribuables.

Les retombées économiques pour les filouteurs

Ne soyez pas, je vous en prie, jaloux des «extras» que reçoivent politiciens, attachés politiques et les bureaucrates, après leur «service» politique, des gens qu’ils ont aidés lorsqu’ils étaient en poste dans leurs fonctions gouvernementales. Le privé n’est pas ingrat et cherche toujours à embaucher des individus qui ont leurs entrées au gouvernement. L’expérience et les compétences importent peu ou pas du tout. Prenons l’exemple de l’ex-président du comité exécutif de la ville de Montréal, monsieur Frank Zampino, accusé de fraude, d’abus de confiance et de complot dans le dossier du Faubourg Contrecœur réalisé par Construction F. Cantania, une firme très bien : « Procès du Faubourg Contrecœur. Zampino très sollicité [il le mérite bien] après son départ de la Ville » (Le Devoir, 8 septembre 2017). Bien évidemment, sollicité par des firmes de génie [Cima, BPR et Dessau] mais aussi par des firmes de comptables professionnelles comme Deloitte Samson Bélair et Raymond Chabot Grant Thornton; la firme informatique CGI et par Construction F. Cantania. Jamais personne n’a voulu de moi dans le privé. D’où ma jalousie et ma frustration que je peine à dissimuler. Comme me disait souvent mon ami, le regretté Michel Chartrand : « Léo, laisse pas la jalousie t’emporter ».

Bon pour le PIB et pour les élections

Oui, je le sais que la collusion a coûté des milliers de dollars aux Québécois et les a appauvris. Mais, malgré ce petit inconvénient de rien du tout, soyez dans l’allégresse, car la collusion et la corruption augmentent le produit intérieur brut (PIB) du Québec. Imaginez comme c’est dingue la façon de calculer le PIB qui est censé refléter la richesse collective. Le PIB est un indice trompeur. En plus de la collusion, les guerres, les marées noires, les dommages causés par les ouragans, les hausses répétées des prix de l’essence et des médicaments qui vous appauvrissent dans les faits, ils ont tous un effet positif sur le PIB.

Et puis, comme l’a si bien dit Jacques Duchesneau, l’ex-directeur de l’Unité anticollusion, à la Commission Charbonneau : « L’argent sale [de la collusion et de la corruption] permet de faire des élections » (Le Devoir, 20 juin 2012). Monsieur Duchesneau a ajouté ceci : « Les élections clés en main, ce n’est pas une lubie. Il y a des firmes de génie de comptables et d’avocats qui aident des gens à être élus ». Moi je dis bravo, car sans corruption et sans collusion, il n’y en aurait pas d’élections ou seulement des élections toutes croches. Élections et démocratie vont de paie.

La collusion est essentielle

Vous ne le saviez peut-être pas, mais supposément, en tout cas c’est le point de vue de certains entrepreneurs « aguerris », que sans collusion c’est la faillite pour plusieurs B.S. corporatifs. Ce n’est pas moi qui le dis, mais le dirigeant de Pavages Maska : « Sans collusion, les petits vont mourir » (Le Journal de Montréal, 15 avril 2014). Quelle tristesse! Moi ça me fait pleurer à chaudes larmes. Le D.G. de Pavages Maska a mentionné à la commission Charbonneau que : « Le partage concerté de territoires permet la survie des petites entreprises ». Et ça permet aussi aux grosses compagnies comme SNC-Lavalin d’empocher des millions de plus en profits. Ça revient à légitimer du vol institutionnalisé.

La construction et l’éthique

Voulez-vous bien arrêter d’être plus catholique que le pape. Lâchez donc nos créateurs de richesse tranquilles avec vos notions folichonnes et mièvres de responsabilité sociale, de gouvernance et d’éthique. Comme l’a dit le propriétaire de l’importante firme de construction Pomerleau : « L’attention “exagérée” à l’éthique nuit au Québec ». La fierté des bâtisseurs s’émousse selon Pierre Pomerleau » (La Presse, 22 février 2012). Ces gens riches et célèbres vivent vraiment dans leurs bulles et sont tellement imbus d’eux-mêmes. D’après l’affairiste, le respect maladif des questions d’éthique au Québec est devenu exagéré et il jure que ce phénomène peut avoir des effets pervers. Mais sur quelle planète vit-il? Il faudrait donc continuer à se faire arnaquer collectivement sans rouspéter, sinon juste un petit peu pour la forme, afin de ne pas irriter nos entrepreneurs. La devise à adopter serait du genre : « Silence, on filoute ».

De toute façon, la collusion et la corruption sont bien finies, que nous a dit Hans Küng, professeur d’université en Allemagne, dans son opinion publiée dans La Presse. Franchement, La Presse va chercher loin ces diseux de bonnes nouvelles : « Le nouvel âge de l’éthique. La frénésie du profit au maximum est en train de faire place à la retenue et à la modération ». Franchement, c’est n’importe quoi et La Presse le publie, comme d’autres lucides et visionnaires qui ne se gênent pas pour exprimer des inepties.

Le sens de l’humour de Charest

Selon la revue Maclean’s, le Québec est la province la plus corrompue au Canada, ce qui est très facile à croire. Et quel était le parti le plus corrompu selon vous? « Commission Charbonneau. Le PLQ, véhicule politique favori des corrupteurs » (Le Devoir, 28 octobre 2014). Ça vous surprend vraiment? En qu’en pensaient les Québécois? « Une majorité de Québécois juge le gouvernement Couillard corrompu » (La Presse Canadienne, 12 novembre 2016). Mais moi j’ai apprécié l’humour de Jean Charest quand il a dit : « Il n’y a pas un parti qui fait plus que nous avons fait sur cette question, sur la lutte contre la collusion et la corruption dans la construction » (Le Devoir, 3 août 2012).