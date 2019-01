Démocratie Québec se remet en question

La défaite a été douloureuse aux dernières élections pour Démocratie Québec et le seul conseiller de la formation n’est pas certain que le parti tel qu’il est a de l’avenir.

« La marque [de Démocratie Québec] n’a pas autant de valeur qu’elle en a eue par le passé. Et on est tout à fait conscients de ça. S’il faut changer la marque, il faut aussi changer le contenu et les façons de faire. C’est un sacré défi et la réflexion, elle est là. »