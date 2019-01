Des milliers de dollars de plus pour les familles à faible revenu

Les familles à faible revenu pourront toucher jusqu'à près de 4600 $ de plus en prestations sociales en 2020 grâce à de nouveaux programmes de prestations sociales du gouvernement fédéral, doit expliquer le ministre de la Famille Jean-Yves Duclos jeudi.

En 2018, le gouvernement fédéral a commencé à indexer l'Allocation canadienne pour enfants, ce qui permettra aux parents à faible revenu de recevoir plus d'argent pour leurs enfants. Environ 3,7 millions de familles sont admissibles à cette prestation.

Par ailleurs, l'Allocation canadienne pour les travailleurs, annoncée dans le budget 2018, doit entrer en vigueur cette année. Cette allocation pourrait permettre à un travailleur seul de recevoir jusqu'à 1300 $ et à un travailleur en couple de recevoir jusqu'à 2300 $ , notamment pour aider à l'achat d'aliments sains ou de vêtements.

«Cette nouvelle prestation remplacera l’ancien régime de PFRT et permettra à 74 000 Canadiens de plus de se sortir de la pauvreté», a soutenu Emploi et Développement social Canada.

Une troisième prestation, l'Allocation canadienne d'aide au logement, doit être lancée en 2020. Cette mesure d'aide vise à soutenir environ 300 000 familles en leur permettant de toucher jusqu'à 2500 $ pour les aider à payer leur loyer.

«Lorsque la troisième et dernière de ces prestations entrera en vigueur en 2020, les familles à faible revenu ayant un enfant âgé de moins de six ans et un autre âgé entre 6 et 17 ans pourraient toucher jusqu’à 17 000 $, comparativement à 12 443 $ [actuellement]», a expliqué le ministère.