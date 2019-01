FISET, Marie-Claire



Au CHSLD de St-Raymond, le 6 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Marie-Claire Fiset fille de feu M. Eugene Fiset et de feu Régina Fiset et l'épouse de feu M. Olier Piché. Elle demeurait à Pont-Rouge. Mme Fiset laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude, Raymond (Michelle Simard) et Robert (Nancy Cloutier); son petit-fils Kevin Fiset; ses frères et sœurs de la famille Fiset: feu Thérèse (feu Odilon Richard), feu Rose-Aimée (feu Amédé Doré), Rosaline (Jacques Plamondon), feu Jean-Guy, feu Réjean (Solange Bédard); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Piché: Iliane (feu Gédéon Matte), feu Lionel (Liliane Cantin), Donald (Nicole Gauthier), Yvette (Marc-André Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s . Remerciements au personnel du CHSLD de St-Raymond pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués et leur présence à ses côtés. Remerciements au Dre St-Onge pour ses excellents soins. Madame Fiset ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 12h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, St-Raymond, Québec, (Qc) G3L 1W1 https://www.fsssp.ca/ Les formulaires seront disponibles l'église.