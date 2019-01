BIDÉGARÉ, Louis-Philippe



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 31 décembre 2018, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé monsieur Louis-Philippe Bidégaré, époux de madame Mariette Bélanger, fils de feu madame Marie-Jeanne Bouffard et de feu monsieur Louis-Philippe Bidégaré. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 10 janvier 2019, de 19h à 22h, vendredi 11 janvier 2019, de 9h à 10h45.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Outre son épouse Mariette Bélanger, il laisse dans le deuil ses fils: Michel, Pierre (Francine Gingras), Mario (Josée Kérouack); ses petits-enfants: Valérie (David Bolduc), Marie-Pier (Alexandre Thibaudeau), Sarah (Émile Naud), Sébastien (Florence Laberge); ses cinq arrière petits-fils: Pier-Alexandre, Charles-Antoine, Benjamin, Louis-Félix et Charles; ses frères et sœurs: Jean-Marie (Cécile Gignac), Paul (Lise Bilodeau), Pierre (Denise Morneau), feu Madeleine, feu Andrée, feu Hélène (feu Marc Giguère), feu Lucienne, feu Marie-Marthe (Paul Pouliot); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Cécile Bélanger, Clément Bélanger (feu Colette Laperrière), feu Thérèse Bélanger, Juliette Bélanger, feu Lucien Bélanger, Gisèle Bélanger (feu Noël Savard), feu Raymond Bélanger, Charles Bélanger (Gisèle Bélanger), feu Jacques Bélanger, feu Roger Bélanger, André Bélanger (Céline Lamontagne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à l'équipe des soins intensifs du 4e étage de l'Hôpital du St-Sacrement pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Québec, téléphone : 1-888-768-6669, courriel : info@pq.poumon.ca, site web : www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.