Il rêve encore de Jeux olympiques à 31 ans

Se battre dans le sens le plus noble du terme, il y a longtemps que Maxime Potvin l’a appris au taekwondo, comme dans ses à-côtés. C’est pourquoi, à 31 ans, il se permet encore de rêver à ses premiers Jeux olympiques.

Dans sa carrière marquée de divers contrecoups, ce gentilhomme de 6 pi 3 po ajoutera un nouveau chapitre, jeudi, au Centre des congrès de Québec, en tentant de se qualifier pour les championnats panaméricains du mois de mars. Il devra atteindre et remporter la finale du tournoi chez les moins de 80 kilos, un enjeu parmi tous les autres de ces championnats canadiens présentés jusqu’à samedi, mais combien significatif pour un type revenu à la compétition après une année et demie d’absence et qui fut privé des Jeux de Rio au dernier instant.

« J’ai encore la flamme. Être sur le plateau de compétition contre les meilleurs au monde me procure encore de l’adrénaline. Si j’avais effectué un retour et que j’avais perdu à mon premier combat contre quelqu’un peu connu et sans calibre, ça m’aurait confirmé que je suis moins vite et que j’ai une moins bonne force de frappe. Mais je ne vois aucun signe que je suis en pente descendante », observe ce vice-champion du monde en 2009.

Des raisons d’abandonner

Avant sa victoire à l’Open de Las Vegas et sa défaite en finale à celui de Paris, l’automne dernier, Potvin aurait eu toutes les raisons d’abandonner. En trois occasions au plus fort de sa carrière, il a mené avec succès une lutte contre sa fédération nationale afin de récupérer un brevet annuel de financement qui lui avait été retiré. Il n’a pas été épargné non plus par les blessures.

Surtout, aussi, il a vécu une déchirante déception, en mars 2016, en s’inclinant par un point en demi-finale de la sélection continentale pour les Jeux olympiques. S’il avait atteint la finale ce jour-là, il partait pour Rio quatre mois plus tard.

Même s’il s’est réfugié dans l’immobilier durant les dernières années « pour assurer mes arrières financiers », l’ennui du tapis l’a fait succomber.

Son retour à un haut niveau de forme a actionné un déclic et ses succès récents l’ont conforté dans sa décision, dont sa victoire en finale à Las Vegas contre le Moldave Aaron Cook, actuellement septième au classement mondial.

« Ça m’a convaincu que je suis encore dedans et que ce serait possible de me rendre aux Jeux », dit-il.

Du travail à faire

Potvin sait mieux que quiconque que rien n’est gagné pour participer aux Jeux de Tokyo. Tout se joue dans la quête de points dans des tournois internationaux. Ça débute par les championnats panaméricains qui déboucheront sur les Jeux panaméricains, l’été prochain au Pérou, puis par les sélections canadiennes à Montréal, en février, en vue des championnats mondiaux du mois de mai à Manchester.

« Si ça ne passe pas jeudi et si ça ne passe pas ensuite dans un mois, c’est sûr que je devrai oublier ça », convient-il à propos des Jeux de 2020.

« Je ne veux pas me mettre trop de pression parce que je ne veux pas être déçu si ça ne marche pas. Je ne suis pas dans la meilleure position actuellement, mais je vois au moins que j’accumule des points. Pour ça, il faut que je continue à être présent aux gros événements. »

Dans son projet ultime, même celui de Québec devient gros.