La deuxième partie du DLC Assassin’s Creed Odyssey sort bientôt

Les gameurs qui ont acheté le DLC The Legacy of the First Blade, ou la passe saisonnière d’Assassin’s Creed Odyssey, seront heureux d’apprendre que la deuxième partie du pack sortira la semaine prochaine.



The Legacy of the First Blade: Shadow Heritage poursuivra l’histoire de «Haunted», le chapitre précédent qu’il faut absolument avoir terminé. Selon IGN, il faut aussi avoir dépassé Naxos du 7e chapitre du jeu principal et avoir atteint au moins le niveau 28.



Si vous n’avez pas acheté ce DLC, pas de panique: il y aura du nouveau contenu gratuit ajouté à Assassin’s Creed Odyssey plus tard en janvier. Les épisodes 4 et 5 du DLC The Lost Tales of Greece arriveront dans les semaines à venir!

La suite du DLC The Legacy of the First Blade, Shadow Heritage, sort le 15 janvier.