La nouvelle bande-annonce de Riverdale va vous donner TRÈS chaud

On attend avec impatience la suite de la saison 3 de Riverdale et cette courte bande-annonce vous donnera encore plus hâte (et chaud, avouons-le!)

Avant de la décortiquer, rafraîchissez-vous la mémoire en relisant le résumé du dernier épisode, «Outbreak».

Avec une musique mystérieuse et un peu sexy en trame de fond, cette bande-annonce contient plusieurs moments forts:

1. Cheryl a un secret

Dans une conversation intense avec Betty, Cheryl semble prête à révéler un secret. Peut-être que sa famille a un lien avec le Gargoyle King? Ou Hiram Lodge? Qui sait.

2. Archie est fâché

Difficile de savoir à qui Archie se mesure dans cette scène, mais considérant qu’en même temps on entend la voix de Jughead qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, ce serait quelqu’un qui a déjà fait du tort à Archie.

Donc... n’importe quel adulte de Riverdale!

3. Betty retourne chez les «Sisters of Quiet Mercy»

Non seulement on voit Betty ouvrir la porte de ce qui semble être le temple du «Gargoyle King», mais on voit aussi la statue à son effigie.

Cela laisse sous-entendre qu’elle devra retourner à cet endroit où elle était prisonnière. On se demande pourquoi!

4. Le papa de Betty revient

Fait très important: Betty va visiter son papa le «Black Hood», Hal Cooper, en prison! C’est prometteur.

Certains fans croient qu’il serait possible que Betty aide son père à s’évader de prison pour qu’il les aide à se débarrasser de Hiram. Pas fou!

5. Il y a un nouveau personnage

Kelly Ripa, l’actrice et animatrice télé très populaire, apparaît aussi dans la bande-annonce. Dans la vraie vie, Kelly est la femme de Mark Consuelos, l’acteur qui joue Hiram Lodge.

Selon nos informations, elle sera la nouvelle maîtresse de Hiram! Cela pourrait vouloir dire que les parents de Veronica ne sont plus ensemble. On le souhaite à Hermione!

6. Reggie et Veronica

À la toute fin de la bande-annonce, on voit Reggie et Veronica qui se regardent tendrement et on dirait qu’ils sont sur le point de s’embraser.

Est-ce que cela confirme la fin de Varchie et le début de Veggie?

Sondage Préférez-vous Veronica avec Archie ou Reggie? Team VARCHIE Team VEGGIE Partagez votre résultat sur Facebook

On retient aussi: un beau moment entre Betty et Jughead, plusieurs baisers entre Cheryl et Toni, Kevin et Moose se font surprendre, le retour de la maman de Jughead, Josie qui semble avoir TRÈS peur et bien plus encore!

La suite de la saison 3 semble plus être un thriller qui porte sur l’enquête qu'une série paranormale comme dans la première partie.

On remarque l’absence d’un point important dans cette bande-annonce: on ne voit personne de la ferme! On croyait pourtant que cela allait être important... À suivre!

Ne manquez pas le retour de Riverdale le 17 janvier sur Netflix!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!