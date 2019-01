Lafrenière et Ellis mènent la charge pour l’Océanic

RIMOUSKI | Décidément, l’Océanic aime bien mettre des bâtons dans les roues des Voltigeurs de Drummondville depuis le début de la saison.

Grâce à des performances inspirées de Colten Ellis et d’Alexis Lafrenière, la troupe rimouskoise a remporté mercredi soir une troisième victoire cette saison contre ses adversaires du Centre-du-Québec, cette fois par la marque de 4-2, dans l’une de ses meilleures performances collectives au Colisée Financière Sun Life.

Le but d’Anthony Gagnon, inscrit à mi-chemin en deuxième période, aura été le tournant de la rencontre. L’attaquant de 18 ans a récupéré une rondelle libre près du gardien Olivier Rodrigue pour procurer l’avance à son équipe. Jimmy Huntington et Lafrenière, dans un filet désert, ont confirmé le gain des Bas-Laurentiens au dernier engagement.

À son premier match à Rimouski depuis son retour du Championnat mondial de hockey junior, le numéro 11 de l’Océanic a aussi récolté deux mentions d’aide.

Les locaux ont surtout profité des arrêts extraordinaires d’Ellis. Le portier de la Nouvelle-Écosse a notamment réalisé un magnifique arrêt de la mitaine contre Cédric Desruisseaux en troisième période, en plus de bloquer deux échappées de Joe Veleno.

L’Océanic a ouvert le pointage en début de match sur un superbe but d’Olivier Garneau après un tic-tac-toe orchestré par Alexis Lafrenière et Jimmy Huntington. Ceux des Voltigeurs appartiennent à Desruisseaux et Rémy Anglehart.

Dans le calepin

La tempête qui sévissait dans le Bas-Saint-Laurent a freiné les ardeurs de plusieurs partisans de l’Océanic. Malgré la foule annoncée de 2895 spectateurs, le Colisée Financière Sun Life était parsemé de bancs vides... Blanchi contre les Voltigeurs, Charles-Édouard D’Astous compte toujours 166 points en carrière dans la LHJMQ. S’il évite les blessures, le capitaine de l’Océanic deviendra, d’ici la fin du mois, le défenseur le plus productif dans l’histoire de l’équipe en saison régulière.