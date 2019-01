Le Drakkar retrouve ses partisans

BAIE-COMEAU – Après avoir complété un voyage parfait à l’étranger, le Drakkar de Baie-Comeau retrouvera ses partisans, jeudi soir, lorsqu’il recevra la visite des Foreurs de Val-d’Or sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

Il s’agira d’une première partie à domicile en 2019 pour les membres de l’équipage en quête d’un sixième gain consécutif et qui amorcent une séquence de cinq matchs de suite à la maison.

« Cela va faire du bien d’être chez nous pour quelques semaines et de pouvoir tenir des entraînements réguliers. Il y a plusieurs nouveaux visages avec le club, qui vont pouvoir apprendre et bien assimiler notre système de jeu », a reconnu le pilote Martin Bernard.

Les nombreuses transactions réalisées au cours des derniers jours n’ont toutefois pas empêché le navire de connaître du succès avec trois gains sur la route, en moins de 48 heures, au cours du récent week-end.

« C’est souvent ce qui arrive quand tu entres des gars d’expérience dans l’alignement. Ils sont rendus à maturité et n’ont pas besoin de trop de temps pour s’ajuster », a ajouté l’entraîneur-chef, qui enverra de nouveau le gardien de but Alex D’Orio devant le filet.

Longue absence de Baribeau

Victorieux 4-1 à son premier départ contre les Saguenéens de Chicoutimi, le cerbère acquis des Sea Dogs de Saint John misera sur Lucas Fitzpatrick comme adjoint, et ce, pour une longue période.

Le verdict médical est finalement tombé concernant la blessure à la jambe subie par le vétéran gardien de but Dereck Baribeau lors du match du 5 janvier contre les Tigres de Victoriaville.

Le grand cerbère de 6 pieds, 6 pouces a subi une entorse (grade 2) de la membrane interosseuse entre le tibia et le péroné. Son absence de la compétition est estimée entre quatre et six semaines.

Propriété du Wild du Minnesota, l’ex-portier des Remparts de Québec, qui n’a disputé que quatre matchs avec sa nouvelle équipe, pourrait rejoindre son organisation professionnelle afin de poursuivre sa convalescence aux États-Unis.

En bref

Il s’agira du troisième et dernier affrontement de la saison entre le Drakkar et les Foreurs, qui ont défié la tempête de neige avant de se pointer à Baie-Comeau...Impliqués dans un programme double à Val-d’Or, les 9 et 10 novembre dernier, les Nord-Côtiers avaient eu le meilleur avec des victoires de 4-3 et 11-1 sur la glace du centre air Creebek.