Milk & Bone lauréat d’une bourse pour produire un vidéoclip

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision en collaboration avec RBC ont annoncé la liste des artistes qui bénéficieront de la première édition de leurs programmes d’aide.

En tout, neuf projets bénéficieront d’une bourse allant de 5000 à 15 000 dollars offerte dans le cadre du projet Production de vidéoclips présenté par entre RBCxMusique et le prix Prism.

Les fonds versés aux lauréats doivent aussi servir à élaborer une campagne de promotion via les réseaux sociaux.

Parmi les lauréats, on retrouve le duo montréalais Milk ‘n’ Bone, jumelé pour l’occasion à la réalisatrice montréalaise Soleil Denault.

D’ailleurs, chaque artiste, groupe ou musicien doit être jumelé avec un réalisateur pour déposer une candidature.

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision aurait reçu pas moins de 300 candidatures cette année.

Selon l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, l’ensemble des 300 candidatures couvrait des styles musicaux très variés allant du hip-hop au rock en passant par la pop, sans oublier le folk.

Même si la majorité des candidatures déposées provenaient de l’Ontario, le Québec arrivait tout de même bon deuxième devant le reste du Canada.

En octobre 2018, les artistes ont invité à faire valoir leur candidature pour recevoir les fonds.

Plus de 300 candidatures ont été préalablement.

Ces subventions font partie du Projet Artistes émergents RBC visant à aider les artistes émergents tout en soutenant les organismes culturels qui peuvent les soutenir.

La liste des artistes lauréats de cette année:

Milk and Bone, artistes et Soleil Denault, réalisatrice (Montréal, Québec)

Beatchild and the Slakadeliqs, artistes, et Dan Lemoyne, réalisateur (Toronto, Ontario)

GOVI, artiste, et Jorden Lee, réalisateur (Ajax, Ontario)

Jeremy Dutcher, artiste, et Chandler Levack, réalisateur (Toronto, Ontario)

Jordan Klassen, artiste, et Farhad Ghaderi, réalisateur (Vancouver, Colombie-Britannique)

Sean Leon artiste et réalisateur (Scarborough, Ontario)

Tim Baker, artiste, et Jordan Canning, réalisateur (St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador)

Wild Black, artiste (Saskatoon, SK), et Lulu Wei et Lindsay Geoldner, réalisatrices (Toronto, Ontario)