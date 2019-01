«Le monde ben ordinaire»: Legault doit gouverner pour tous les Québécois, plaide l’opposition

François Legault doit gouverner pour tous les Québécois, pas seulement pour sa base électorale, plaide l’opposition.

«Une fois qu’on est au pouvoir, on doit gouverner non pas pour les banlieusards ou certains groupes particuliers, on doit gouverner pour l’ensemble de la population», affirme haut et fort le chef libéral Pierre Arcand.

Dans une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire sur les 100 premiers jours du gouvernement caquiste, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a promis de gouverner pour «la classe moyenne, pour le monde ben ordinaire et pour les banlieusards».

Le chef de l’opposition officielle estime qu’on ne doit pas privilégier un groupe en particulier lorsqu’on est au pouvoir.

«Une ligne ben ordinaire»

Une préoccupation que partage le chef intérimaire du Parti québécois. «Les Québécois ont le droit de savoir s’ils répondent aux critères de la CAQ “du monde ben ordinaire”. J’ai trouvé d’ailleurs que c’était une ligne “ben ordinaire” de la vice-première ministre», a réagi Pascal Bérubé.

Ce dernier reconnaît que le gouvernement Legault profite actuellement d’une «période de lune de miel» auprès de la population, qui est généralement indulgente après l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle administration.

Mais le «vrai test s’en vient», prévient le péquiste. «À partir de la rentrée parlementaire de février, il y a des questions importantes qui vont se poser», insiste Pascal Bérubé. Il évoque notamment le dossier des maternelles 4 ans, de même que le projet de loi visant à hausser l’âge légal pour consommer du cannabis à 21 ans ainsi que le projet routier de 3e lien entre Québec et sa rive sud.

Pas fait ses preuves

Pour le chef libéral, le gouvernement de la CAQ n’a pas encore fait ses preuves au terme de trois mois au pouvoir. Pierre Arcand signale qu’une «centaine de promesses» ont été faites durant la campagne électorale, mais que peu de gestes concrets ont été posés jusqu’ici.

Changements superficiels

En 100 jours, François Legault a démontré que le changement qu’il promettait en est un de «façade», estime pour sa part Québec solidaire. «Un changement de visage oui, mais au final, des changements assez superficiels, on attend les changements sur le fond», soutient le député solidaire Alexandre Leduc.

Le gouvernement de la CAQ a certainement échoué à son premier «test de réalité» en matière environnementale, croit-il. Selon lui, l’éviction de MarieChantal Chassé du poste de ministre de l’Environnement en est la preuve. «Tout le monde reconnaissait qu’il y avait un problème de communication chez Mme Chassé, mais au-delà de ça, il y avait le fait qu’elle n’avait pas de plan, que le gouvernement n’avait de plan».