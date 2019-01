Comme moi, vous n’êtes pas de ceux qui sont partis dans le Sud se la couler douce pendant que les autres se gèlent ? Eh bien, gâtons-nous un peu quand même.

Restons dans le thème du jeudi soir parfait : la semaine est presque terminée, mais elle a été longue, comme d’habitude. Alors, ce soir, on prend quelques minutes pour ouvrir une bouteille de vin et préparer un petit plat à manger avec des bougies sur la table ou simplement devant un film avec une histoire pas trop compliquée. Ce plat cependant doit être délicieux et vite préparé. Ce soir, c’est saumon. Une belle darne bien assaisonnée cuite à la vapeur avec des olives et des tranches de citron vous ramèneront aux vacances estivales.

D’ailleurs, il est bon d’avoir toujours un morceau de saumon sous la main au congélateur pour le transformer en croquettes rapidement.

Et en plus on va se faire un dessert digne des îles. Un ananas tout simplement découpé en tranches très fines et saupoudrées d’anis. Arrosé de quelques cuillères de rhum si vous en avez, et vous vous sentirez déjà en vacances au moins pour la soirée.

Un petit souper du jeudi peut vous relaxer autant qu’un massage.

Saumon aux olives

Photo courtoisie

Parfait pour nos soupers impromptus, un plat vite préparé qui cuit tout seul pendant qu’on met la table. Le saumon peut être remplacé par du flétan ou du tilapia. À servir avec une salade de tomates ou un peu de riz.

Portions : 2

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

2 darnes de saumon

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

2 c. à s. de jus de citron

1 c. à s. de moutarde de Dijon

1 gousse d’ail pelée, finement hachée

110 g (4 oz) d’olives noires à la grecque entières

3 c. à s. d’olives vertes en tranches

4 brins de thym frais

1 citron, en tranches fines

Sel et poivre

MÉTHODE

1. Saler et poivrer les darnes de saumon. Placer chaque darne sur un rectangle de papier sulfurisé.

2. Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, la moutarde et l’ail.

3. Arroser les darnes de sauce. Couvrir d’olives, de thym et de tranches de citron. Fermer le papier par-dessus les darnes, en papillotes.

4. Dans un cuit-vapeur (ou placer une marguerite sur une casserole d’eau bouillante), placer les papillotes de saumon. Cuire 18 à 20 minutes.

5. Retirer les papillotes et servir immédiatement.

Carpaccio d’ananas aux fraises

Photo courtoisie

Un dessert léger et savoureux qui apporte du plaisir à déguster des fruits frais en fin de repas. Et c’est excellent pour la ligne !

Portions : 2

Préparation : 15 min

Macération : 30 min

INGRÉDIENTS

1 petit ananas frais pelé

8 fraises découpées en bâtonnets

2 c. à s. de sucre

1 pincée de muscade moulue

¼ c. à t. de graines d’anis vert

60 ml (¼ tasse) de jus d’orange

1 c. à s. de jus de citron

2 c. à s. de rhum (facultatif)

MÉTHODE

1. Découper l’ananas en moitié. Débarrasser les parties dures du centre de l’ananas. Découper chaque moitié en tranches très fines. Transférer les tranches sur une grande assiette.

2. Saupoudrer d’une cuillère à soupe de sucre, de muscade et de graines d’anis vert. Couvrir et réfrigérer.

3. Dans un bol, mélanger les bâtonnets de fraises, le reste du sucre, le jus d’orange et le jus de citron. Couvrir et réfrigérer.

4. Au moment de servir, garnir les tranches d’ananas de fraises avec leur jus de macération. Arroser de rhum si désiré. Servir immédiatement.