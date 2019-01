Le vide des dirigeants américains

Hier soir, la politique américaine est apparue dans ce qu’elle peut avoir de plus minable. Le président américain a monopolisé les ondes pour ne rien dire et les représentants démocrates lui ont répondu de manière très faible.

Une mise-en-scène ratée

Les mise-en-scène devant la caméra étaient navrantes, tant du côté républicain que du côté démocrate. Une erreur dans un contexte où l’image compte beaucoup. Donald Trump a lu son texte au téléscripteur, à partir de son bureau, avec bien en évidence en arrière-plan, des drapeaux et des médailles. Un décor que les dictateurs de républiques bananières auraient approuvé. Les dirigeants des démocrates étaient coincés derrière un seul lutrin, dans un couloir, avec des drapeaux américains derrière eux. Ils avaient l’air de deux vieilles momies.

Parler pour ne rien dire

Au-delà de la forme, le fond était bien mince. Donald Trump a simplement réexposé en quelques petites minutes ce qu’il clame depuis des mois. La frontière mexicaine des États-Unis est envahie par des immigrants illégaux. Ces immigrants sont pour beaucoup des criminels, responsables entre autres du trafic de drogue aux États-Unis. Un mur est indispensable pour arrêter les immigrants illégaux. La fermeture du gouvernement américain pourrait être réglée en 45 minutes si les démocrates acceptaient de financer le mur.

De leur côté, les démocrates ont répété qu’ils étaient en faveur du renforcement de mesures de contrôle à la frontière, que le mur n’était pas la solution et qu’ils voulaient que le gouvernement américain rouvre le plus rapidement possible.

Des tactiques de fier-à-bras

Le blocage politique est apparu dans toute sa simplicité. Le président américain ne parvient pas à convaincre les démocrates de l’utilité du mur. Il tente donc d’obtenir par la force ce qu’il n’a pas pu obtenir par la persuasion. Il espère que les électeurs américains tiendront les démocrates responsables du blocage politique, ce qui obligera les démocrates à voter les crédits pour son mur. C’est pourtant Trump qui a provoqué la fermeture du gouvernement. Si cette première tactique de fier-à-bras ne fonctionne pas, Trump menace de décréter l’état d’urgence et de décider tout seul des crédits pour construire son mur. Son apparition d’hier soir à la télévision visait à susciter dans la population un sentiment d’urgence. Une urgence qui n’existe pas.

Et les vraies questions ?

Notez que les dirigeants américains ne s’engagent dans aucun débat de fond. Il n’y a pas de discussion approfondie sur l’intégration et l’assimilation des immigrants, pas de questionnement sur l’inaptitude des policiers à enrayer le trafic de drogue aux États-Unis. Il y a encore moins débat sur les causes du déclin de la natalité aux États-Unis ou sur les conséquences de la mondialisation sur les économies du reste du monde et spécialement celles d’Amérique latine. Toute la scène est occupée par des sentiments de crainte que tente de mousser Donald Trump ou par des sentiments de pitié envers les immigrants dont les démocrates se font les champions. Le discours officiel américain oscille entre le racisme puant et le multiculturalisme dégoulinant.

Triste et de mauvais augure

Pendant ce temps, les médias américains analysent en long et en large la brève intervention de Trump. Ils tentent de départager les fausses informations des vraies. Un comble quand on songe qu’il s’agit d’une intervention du président et non pas d’un quelconque discours électoral. Mais tout ce brouhaha médiatique ne cache pas l’effroyable vacuité des propos du président et de ses opposants officiels.

Il est triste que la politique américaine soit descendue aussi bas. Triste et de mauvais augure.