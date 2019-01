Les 6 films romantiques que vous devrez absolument écouter en 2019

On a été gâtés en 2018 en matière de comédies romantiques et on espère que ce sera aussi le cas en 2019.

Entre To All the Boys I've Loved Before, The Kissing Booth ou encore Love, Simon, on n'a pas cessé d'avoir des «crushes» et des rires toute l'année.

Voici donc les 6 films romantiques à ne pas manquer durant les prochains mois:

1. Isn’t This Romantic

Ce film, qui parodie les comédies romantiques, sortira le 14 février 2019.

Il met en vedette Rebel Wilson qui, après s’être frappé la tête, se retrouve prise dans une mauvaise «RomCom»!

Cela semble hilarant et c'est le beau Liam Hemsworth qui joue son potentiel amoureux.

2. Five Feet Apart

Dans ce film, qui sortira le 22 mars prochain, notre Cole Sprouse préféré joue un patient atteint de fibrose kystique.

Lorsqu'il est à l'hôpital, il rencontre Stella, jouée par Haley Lu Richardson. Ils tombent en amour, mais leur maladie les empêche d’avoir des contacts physiques.

Cela nous rappelle The Fault in Our Stars et on espère qu’on va moins pleurer cette fois!

3. All the Bright Places

Le tournage de ce film, inspiré du roman pour jeunes adultes du même nom, a commencé à la fin de 2018, alors la date de sortie n’est pas encore connue.

Elle Fanning et Justice Smith (Paper Towns, Jurassic World: Fallen Kingdom) jouent deux ados qui tentent de fuir leur passé et finissent par tomber en amour. Intrigant!

4. A Nice Girl Like You

Lucy Hale joue Lucy Neal, une étudiante à l’université, qui tente de prouver à son ex petit copain qu’elle n’est pas prude.

En prouvant à son ex qu'elle ne l'est pas, Lucy va se découvrir, rencontrer de nouvelles amies et retomber en amour.

La date de sortie est toujours inconnue, mais on a déjà hâte!

5. The Stand-In

Une comédie romantique avec Noah Centineo ET Camila Mendes? On ne pourrait pas demander mieux!

Noah joue un jeune homme qui invente une application à travers laquelle il offre ses services de «copain d’un soir».

Avec nos deux préférés qui partagent l’écran, on est certains d’aimer ce film! (Date de sortie à venir.)

6. Stargirl

Mettant en vedette la chanteuse Grace VanderWaal, ce film suit Stargirl Caroway qui, après avoir fait l’école à la maison toute sa vie, arrive dans une école secondaire pour la première fois.

Ses camarades n'apprécient pas tout de suite sa personnalité originale, jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon qui l’apprécie comme elle est exactement. (Date de sortie à venir.)

2019 sera une excellente année d’après nous!

