Les 8 tendances mode à surveiller en 2019 pour avoir un style de feu

Après avoir épluché les défilés de 2019, voici les 8 grands mouvements mode à surveiller cette année.

1. Monochrome beige

En 2019, les plus grands designers se sont donné le mot en misant sur des tons de terre pour la grande partie de leur collection.

Arborer du beige de la tête aux pieds peut vous sembler terne, mais en fait, en choisissant des pièces stylées, votre tenue passera de basique à chic.

2. Tie-dye

Si Prada et Stella McCartney ont sauté à pieds joints dans le tie-dye, vous voudrez probablement porter une version plus accessible, c’est-à-dire voler le look de la surfeuse californienne qui sort tout droit de la plage ou tout simplement, flirter avec le style boho en arborant la robe ci-haut.



3. Les franges colorées

Si en 2018, le retour des bottes de cowboy a été sur toutes les lèvres, en 2019, le mouvement western continue à faire son chemin.

Cette fois, plein feu sur les franges de couleurs qu’on retrouve, entre autres, derrière les vestes en suède ou sur les sacs à main.



4. L’imprimé serpent

Si 2018 a été l’année de l’imprimé léopard, 2019 sera sans aucun doute celui du motif python.

En accent sur des accessoires ou en total look, l’imprimé serpent sera permis sous toutes ses formes!

5. Les cuissards de cycliste

Après les avoir vus en 2018 sur vos influenceuses préfs, dont sur les Hadid et Kardashian, les cuissards de cycliste seront LES shorts que tout le monde portera (ou presque) cet été.

6. Les plumes

Les plumes étaient omniprésentes dans presque tous les défilés 2019. Que ce soit pour ajouter un peu de fantaisie à votre look ou une touche instantanée de glam, les plumes sont l’accent parfait pour vous démarquer lors d’une soirée chic.



7. Le néon

Si pour vous les teintes neutres (terre) ne sont pas assez extra, vous serez heureuse d’apprendre que les couleurs néon voleront également la vedette cette saison.

On vous suggère donc de miser sur des accessoires fluorescents pour donner du punch à vos looks!



8. Le crochet

Évidemment, on ne parle pas des pièces tricotées par votre grand-mère, mais plutôt d’un crochet délicat et détaillé qui offre un look moderne avec une petite dose 70’s.

