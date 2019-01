Les changements climatiques ont attisé les feux de forêt en Colombie-Britannique

L’influence exercée par les humains sur le climat a joué un rôle majeur sur la saison des feux forêt de 2017 en Colombie-Britannique: la superficie brûlée (1,2 million d’hectares) a été de sept à 11 fois supérieure à celle attendue lorsque l’influence de l’activité humaine sur le climat n’est pas prise en compte, c’est ce que révèle une récente étude.

L’étude, publiée au mois de décembre dans la revue Earth’s Future et dévoilée mardi, a été menée par des chercheurs d’Environnement et Changement climatique Canada et du Pacific Climate Impacts Consortium de l'Université de Victoria.

Ces derniers ont eu recours à des simulations climatiques pour comparer deux scénarios: un premier comportant un niveau réaliste d'influence humaine sur le climat (basé sur la décennie 2011-2020), et un second reposant sur un niveau d’influence réduite des émissions humaines (basé sur la décennie 1961-1970).

«Les chercheurs ont ainsi pu déterminer que les changements climatiques d'origine anthropique avaient augmenté de plus de 20 fois la probabilité d'occurrence des températures estivales extrêmes au cours de la saison des feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique. Les températures anormalement élevées, combinées à des conditions sèches, augmentent la probabilité qu’un incendie se déclenche et se propage», peut-on lire.

L’influence humaine sur les changements climatiques menant à des feux extrêmes est une tendance qui risque de s’intensifier. «Alors que le climat continue de se réchauffer, nous pouvons nous attendre à de plus en plus de saisons de feux de forêt extrêmes et coûteuses, comme celle qu'a connue la Colombie-Britannique en 2017», a déclaré Megan Kirchmeier-Young, chercheuse à Environnement et Changement climatique Canada.

«Cela aura des répercussions croissantes sur de nombreux secteurs, comme la gestion des ressources forestières, la santé publique et les infrastructures», a-t-elle ajouté.

Lors des feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique, 65 000 personnes ont dû être évacuées de leur domicile.