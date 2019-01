Les Predators peinent, mais l’emportent face aux Blackhawks

Filip Forsberg a marqué deux buts dont celui de la victoire en prolongation, mercredi soir, à Chicago, où les Predators de Nashville l’ont emporté 4 à 3 sur les Blackhawks.

Cette troisième victoire consécutive, les Predators l’ont arrachée des mains des Hawks, qui ont comblé un déficit de deux buts pour forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Patrick Kane a été l’un des principaux artisans de la remontée des Hawks, lui qui a obtenu des mentions d’aide sur les buts d’Alex DeBrincat et d’Artem Anisimov. Ce dernier avait créé l’égalité alors qu’il restait moins de trois minutes à faire au temps réglementaire.

Jonathan Toews a également permis aux siens de garder espoir en marquant un but spectaculaire en fin de deuxième période, en infériorité numérique. Une passe parfaite de Marcus Kruger lui a permis de filer en échappée et de déjouer Pekka Rinne. Il s’agissait d’un 18e but cette saison pour le capitaine des Blackhawks.

Forsberg à la rescousse

Forsberg a sauvé les Predators en marquant son 16e but de la saison, en prolongation. C’est également lui qui avait donné une avance de 3 à 1 aux visiteurs en deuxième période, en déjouant Collin Delia d’un tir des poignets en avantage numérique.

Ryan Johansen et Mattias Ekholm ont également tiré leur épingle du jeu en amassant chacun deux mentions d’aide.

Pour leur part, Colton Sissons et Viktor Arvidsson ont inscrit les autres buts des Predators.

Rinne a signé une 17e victoire cette saison en repoussant 28 tirs devant la cage de Nashville. Pour sa part, Delia en était à un sixième départ cette saison devant la cage des Hawks. Face aux Predators, le gardien de 24 ans a réalisé 33 arrêts.