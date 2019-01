Les Remparts tombent à plat devant leurs partisans

Après des victoires surprenantes à Moncton et à Halifax, le week-end dernier, les Remparts semblaient avoir le vent dans les voiles pour leur première sortie devant leurs partisans en 2019, mais le scénario espéré ne s’est pas matérialisé, mercredi soir, au Centre Vidéotron.

Deux buts de Gabriel Bilodeau en troisième période, dont celui qui a fait la différence alors qu’il ne restait que deux minutes et des poussières à écouler au cadran, ont anéanti les chances des hommes de Patrick Roy, qui se sont inclinés 3-2 face aux Olympiques de Gatineau.

Même si les locaux ont pris les devants par deux fois au cours de la soirée, ils ont semblé amorphes la plupart du temps, ce qui a permis aux Olympiques d’engranger une 15e victoire en 39 rencontres.

«On est déçu de la performance. Par contre, je dois admettre que le premier match à domicile est toujours plus difficile lorsqu’on revient à domicile. On n’a pas joué le type de match qu’on aurait aimé voir», a réagi l’entraîneur-chef des Remparts en point de presse, encensant le travail défensif du club en noir et blanc.

«C’étaient trois buts du côté du bloqueur et je n’ai pas été assez bon. Je n’ai pas été capable de faire l’arrêt clé», a plaidé le gardien Anthony Pagliarulo, qui a repoussé 22 des 25 rondelles auxquelles il a fait face dans la cause perdante.

Un gardien adverse fumant

Et quand les Remparts ont été plus menaçants, c’est le gardien Creed Jones qui s’est imposé devant sa cage, lui qui a terminé la rencontre avec 27 arrêts, réservant son plus beau bijou aux dépens de Pierrick Dubé au premier tiers lors d’une descente à deux contre un avec Philipp Kurashev.

«On savait qu’il pouvait prendre la relève après Noël avec le départ de Tristan Bérubé [avec l’Océanic] et c’est rassurant pour nous de voir ce genre de performance. Il faut qu’il nous donne une chance de gagner», a souligné le pilote des Olympiques, Éric Landry.

Pour le défenseur Pier-Olivier Lacombe, qui endossait l’uniforme sanctifié pour la première fois, et ce, face à ses anciens coéquipiers, la performance de Jones ne l’étonnait guère. «C’est un gardien athlétique comme dans le temps. Je sais qu’il était prêt, on s’est parlé beaucoup durant la semaine et il voulait me battre. Cela dit, on a eu une petite baisse d’énergie en deuxième et ce fut difficile de recommencer à mettre de la pression», a confessé le joueur de 19 ans.

Jérémy Laframboise et Luke Kutkevicius, son premier depuis son arrivée dans la Vieille Capitale via le marché des agents libres, ont inscrit les deux buts de la formation québécoise.

En vitesse

À moins d’avis contraire du médecin qu’il rencontrait mercredi soir au sujet de sa commotion cérébrale, le Lévisien Édouard St-Laurent disputera son premier match avec les Remparts vendredi soir lors de la visite des Tigres de Victoriaville. Quant à Matthew Grouchy, blessé à la cheville, sa convalescence durera au minimum encore une semaine puisqu’il ressent toujours de la douleur...