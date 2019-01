On a trouvé la mère la plus paresseuse du monde

Pour certains, décorer le sapin de Noël est un moment précieux rempli de beaux souvenirs.

Pour d’autres, c’est un cauchemar.

C’est le cas pour Renae Krivitz, une femme du Minnesota.

Renae, qui est mère de deux ados, affirme que c’est de plus en plus difficile de trouver de l’aide pour monter le sapin, mettre les lumières, mettre les ornements, mettre les guirlandes. Et quelques semaines plus tard, répéter l'exercice, mais à l’envers.

Plutôt que de continuer à se casser le bécik à tous les ans, Renae a trouvé une astuce qui lui évitera bien du chagrin.

À la fin du temps des Fêtes, elle prend son sapin, tel quel, avec les décorations et tout, l’entoure de pellicule plastique, et elle le sacre dans le garage.

L’année suivante, tout ce qu’elle a à faire est de le déballer.

La ruse du siècle?