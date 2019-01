Pratiquer la motoneige en pourvoirie, toute une aventure

Les pourvoiries du Québec ont décidé de peaufiner leur offre de services afin de répondre aux attentes des motoneigistes, partout au Québec.

Plus de 70 établissements de pourvoirie sont accessibles via le réseau des sentiers Trans-Québec. Bien des amateurs de motoneige profitent déjà de leurs services dans les régions les plus fréquentées. Les pourvoiries situées à proximité des sentiers sur la Côte-Nord, dans les Laurentides, dans Lanaudière, en Mauricie, dans Charlevoix, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Outaouais sont connues. Ce qui l’est beaucoup moins, c’est la gamme de services offerts. Grande et diversifiée, l’offre d’activités s’adresse autant aux motoneigistes débutants qu’aux plus expérimentés.

Une trentaine de pourvoiries offrent la location de motoneige avec tout l’équipement nécessaire et le service de guide pour s’initier à la motoneige. Idéales pour les gens qui n’ont pas beaucoup d’expérience, les randonnées guidées vous permettront d’apprécier pleinement votre sortie. Vous aurez accès à des décors uniques dans l’arrière-pays.

On peut aussi combiner ces randonnées avec d’autres activités en pourvoirie. Par exemple, après une randonnée en matinée, vous pouvez prendre le lunch au chalet et pêcher sur la glace en après-midi.

LES AUTRES

Pour les motoneigistes plus expérimentés, la pourvoirie pourra vous proposer des itinéraires régionaux très intéressants. La durée de ces expéditions au cœur du territoire peut s’échelonner sur une ou plusieurs journées. Les plus téméraires, les amateurs de randonnée extrêmes, pourront aussi profiter des services de plusieurs pourvoiries situées aux confins de la nature québécoise, comme la pourvoirie Mirage située à La Baie James. Plus d’une dizaine de ces établissements vous offre la possibilité de parcourir de grands espaces vierges, hors des sentiers battus, avec leurs forfaits de motoneige hors-piste.

Pour vous aider à découvrir le volet motoneige en pourvoirie et planifier vos forfaits selon vos attentes, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération des pourvoiries du Québec, à l’adresse : www.fpq.com. Il est aussi possible de communiquer avec les gens de la Fédération directement qui sauront vous conseiller au 1-800-567-9009. La console de clavardage est aussi disponible sur le site www.pourvoiries.com.

Grâce à la collaboration entre la FPQ et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, vous pouvez localiser les pourvoiries sur la carte interactive des sentiers de motoneige et dans l’application mobile IMotoneige.

LA SAISON

Finalement, dame Nature a collaboré si bien qu’en date d’aujourd’hui, hormis en Montérégie, tous les sentiers sont ouverts, offrant des conditions d’acceptables à bonnes. La neige qui est tombée au cours des dernières heures permettra aux bénévoles des clubs d’améliorer les conditions de sentiers.

Deux événements d’envergure arrivent à grands pas. Il y a la fin de semaine des Portes ouvertes qui se déroulera les 19 et 20 janvier. L’accès aux sentiers est gratuit, mais vous devez vous inscrire à l’avance sur le site de la FCMQ afin d’obtenir votre droit d’accès temporaire. L’autre rendez-vous important est celui du Grand rassemblement des motoneigistes de Charlevoix qui se tiendra les 25 et 26 janvier prochains. Le point de rencontre est le plus grand relais de motoneige connu, le Fairmont Le Manoir Richelieu. Organisé conjointement avec le Casino de Charlevoix et Kimpex, l’événement offrira plusieurs activités aux motoneigistes. Pour en savoir plus : (418)665-3703 ou 1-800-441-1414.