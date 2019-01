Revenu Québec: Amazon, Apple, Google et Netflix doivent désormais percevoir la TVQ

QUÉBEC – Pour des raisons d’équité envers les entreprises québécoises, les Amazon, Apple, Google et Netflix de ce monde doivent désormais percevoir la TVQ et s’inscrire sur la liste des firmes numériques hors Québec ayant cette obligation relative à la taxe de vente.

C’est ce qu’a annoncé mercredi Revenu Québec, en précisant que 76 entreprises se trouvent maintenant sur cette liste.

Depuis le début de 2019, «les entreprises et les exploitants d’une plateforme numérique situés à l’extérieur du Canada qui vendent au Québec des biens incorporels ou des services à des consommateurs québécois pour plus de 30 000 $ annuellement doivent obligatoirement être inscrits à ce fichier ainsi que percevoir et remettre la TVQ», a rappelé le gouvernement Legault, par communiqué.

Revenu Québec a mis en ligne un nouveau service d’inscription dans le cadre du Plan d’action pour assurer l’équité fiscale.

«L’objectif de cette nouvelle mesure est d’assurer une meilleure équité fiscale entre les entreprises québécoises, qui devaient déjà percevoir la TVQ, et les entreprises situées à l’extérieur du Québec qui, elles, n’avaient pas l’obligation de le faire. La volonté de notre gouvernement est donc de favoriser une saine concurrence pour les entreprises de chez nous », a dit le ministre des Finances, Éric Girard.

Plus de 130 entreprises qui vendent des produits incorporels au Québec sont visées par cette mesure.

La liste sera mise à jour aussi au fur et à mesure que de nouveaux joueurs s’y inscriront en bonne et due forme.

«Encore une fois, Revenu Québec fait preuve d’innovation et devient un précurseur en Amérique du Nord en implantant un service d’inscription en ligne visant précisément les entreprises étrangères, et ce, afin de percevoir une taxe de vente. En seulement neuf mois, Revenu Québec a réussi à mettre en place ce nouveau service d’inscription, qui contribuera à maintenir l’équité fiscale», a indiqué le PDG de Revenu Québec, Carl Gauthier.

Revenu Québec négocie toujours avec Facebook et Airbnb. Le porte-parole de l'Agence estime que Revenu Québec arrivera à s'entendre d'ici quelques semaines avec ces géants étrangers pour qu'ils versent la TVQ.

Ottawa a refusé de suivre le gouvernement du Québec pour percevoir la TPS. Le gouvernement Trudeau a préféré que le géant américain Netflix s'engage à investir 500 000 $ au pays dans des productions canadiennes.

Pour ce qui est des biens corporels, comme des vêtements ou des pièces automobiles, Revenu Québec a mis en place un projet-pilote avec l'agence des services de frontaliers afin de percevoir la TVQ.

Avec la collaboration d'Alain Laforest