Sébastien Toutant invité d’honneur des 76ers

Le planchiste québécois Sébastien Toutant a été invité à faire résonner la cloche avant le match des 76ers de Philadelphie contre les Wizards de Washington, mardi soir, au Wells Fargo Center.

Selon la tradition à Philadelphie, une personnalité est invitée à sonner une cloche géante avant chaque partie à domicile des Sixers.

It was an honor to ring the bell last night for the @sixers game! ���� #Philadelphia #NBA pic.twitter.com/AtoXnKFevW