Trump menace de couper l’aide fédérale à la Californie

Washington | Donald Trump a une nouvelle fois menacé mercredi de couper l’aide fédérale à la Californie pour la gestion des catastrophes naturelles estimant que cet État, dirigé par les démocrates, ne menait pas une gestion des forêts adéquate.

«Des milliards de dollars sont octroyés à l’État de Californie pour des feux de forêt qui, avec une bonne gestion des forêts, ne devraient jamais arriver», a tweeté le président américain.

«À moins qu’ils ne changent de méthodes, ce qui est peu probable, j’ai donné l’ordre à la FEMA (Agence de gestion des situations d’urgence) de ne plus envoyer d’argent», a-t-il ajouté, sans autres précisions.

«C’est une honte, en termes de vies et d’argent!», a-t-il encore écrit.

La Californie, victime de sécheresses chroniques depuis plusieurs années, a connu plusieurs incendies majeurs depuis un an. Le «Camp Fire», qui a dévasté le nord de l’État pendant plus de deux semaines fin 2018, a fait plus de 80 morts.

Lors d’une visite sur place mi-novembre, M. Trump avait cité la Finlande en exemple dans la prévention des feux de forêt en évoquant le ratissage des sous-bois, assurant avoir abordé le sujet avec le président finlandais.

Cette affirmation avait été accueillie avec surprise en Finlande, le président Sauli Niinisto n’ayant aucun souvenir d’avoir parlé de ratissage avec son homologue américain.