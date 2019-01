Tyler Seguin prouve sa valeur, Jamie Benn malchanceux

Plusieurs observateurs ne donnaient pas cher de la peau de Tyler Seguin et de Jamie Benn à Dallas suivant la virulente sortie du président et chef de la direction des Stars, Jim Lites, qui a comparé leur jeu à du fumier de cheval. Pourtant, aucun échange ne se profile à l’horizon pour les deux attaquants-vedettes, qui ont traversé la tempête avec panache.

C’est surtout le cas de Tyler Seguin, qui a amassé 10 points, dont six buts, lors des six matchs ayant suivi la sortie de Lites, le 28 décembre. Dès le lendemain, le joueur de centre de 26 ans a obtenu une mention d’aide dans une victoire de 5 à 1 des Stars face aux Red Wings de Detroit. Il a également réussi une passe décisive dans la défaite de 3 à 2 en prolongation contre le Canadien de Montréal, deux jours plus tard. Dans ces deux matchs, il a cumulé pas moins de 16 tirs au filet.

Par la suite, il a connu deux matchs consécutifs de deux buts, contre les Devils du New Jersey et les Capitals de Washington. Il a également noirci la feuille de pointage cette semaine à Winnipeg et à St. Louis. Mardi, contre les Blues, il a mené les siens vers une victoire de 3 à 1 face aux Blues en récoltant deux buts et une mention d’aide.

«C’est bien qu’il soit reparti puisque compter des buts s’avère un problème pour nous. Il est notre meilleur marqueur naturel», a indiqué Jim Montgomery, entraîneur-chef des Stars, mardi soir au réseau NBC Sports.

Les performances de Seguin ne sont certes pas étrangères à la séquence heureuse que traversent les Stars, qui présentent une fiche de 4-1-1 depuis que Lites s’est manifesté dans les médias. En 44 matchs cette saison, Seguin a cumulé 42 points, dont 17 buts.

Freiné par Wood

De son côté, Benn a semblé retrouver sa touche contre le Canadien et les Devils, en marquant ses 16e et 17e buts de la saison. Malheureusement pour lui, sa lancée a été freinée par l’attaquant Miles Wood, qui lui a servi une mise en échec à la légalité douteuse en début de deuxième période contre les Devils, le 2 janvier.

Atteint à la tête, le capitaine des Stars a quitté la rencontre après n’avoir joué que 5 min 39 s. Il a aussi dû faire l’impasse sur l’affrontement contre les Capitals.

De retour au jeu dimanche face aux Jets, l’attaquant de 29 ans a été plutôt discret, terminant la rencontre avec un différentiel de -2 et aucun tir au but. Contre les Blues, il n’a décoché qu’un lancer en direction du filet et a affiché un dossier de +2.

Benn pourrait toutefois profiter du duel de jeudi entre les Stars et les pauvres Flyers de Philadelphie, avant-derniers au classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), pour renouer avec le fond du filet.