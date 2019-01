Un «french» entre deux personnages d'Unité 9 sème l'émoi sur les réseaux sociaux

Dans l'émission d'Unité 9 diffusée hier soir, deux personnages ont joué une scène osée qui a fait énormément réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

En effet, Choquette (joué par Mathieu Baron) et Josée (campée par Catherine Paquin-Béchard) ont échangé un (très) long et langoureux baiser lors d'un BBQ bien arrosé. Une scène qui, sans surprise, a fait énormément réagir les internautes. Il faut dire que plusieurs personnes attendaient avec impatience que quelque chose se passe entre ces deux personnages, la tension entre le chef de sécurité et la responsable du maximum s'étant accrue au fil de la saison.

Elles ont été nombreuses à commenter sous les images du baiser partagées sur la page Facebook d'Unité 9. Disons que plusieurs d'entre elles se seraient vues à la place de Josée Tessier!

Capture d'écran via Facebook

Capture d'écran via Facebook

Reste à voir si la relation entre les deux collègues ira plus loin... À suivre au cours de cette saison finale!