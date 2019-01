Un jeune handicapé privé de son sport préféré

Au moins six personnes ont reçu une lettre les avisant qu’elles ne sont plus autorisées à circuler sur les terrains du Massif du Sud, incluant le père d’Alexandre Lafontaine, un jeune handicapé passionné par ce sport, sous prétexte qu’elles ont causé du tort à l’entreprise.

Résultat, Daniel Lafontaine, qui est le père du garçon né avec une malformation causant un déficit physique et intellectuel, ne peut plus skier au Massif. La seule exception est s’il accompagne son fils pour diriger le fauteuil adapté.

« Ça fait cher, mais quand on est parent d’un enfant handicapé, on mène toutes sortes de combats. Ce n’est pas vrai que je vais mettre le genou à terre cette fois-ci », a ajouté le père de famille.

M. Lafontaine a été directeur général de la station pendant une saison et, l’automne dernier, il a été invité à prendre part à l’arbitrage qui oppose le groupe Thirion Beauregard et les compagnies du Massif du Sud pour mettre fin au bail emphytéotique.

Deux conseillers municipaux et un ex-conseiller, qui était présent en 2017 lorsque Saint-Philémon a entrepris les procédures de saisie de la station de ski pour récupérer les taxes impayées, ne sont plus les bienvenus sur les pistes.

« Par la présente, le comité de direction de la station touristique Massif du Sud vous avise que suite à des événements survenus au cours de l’année 2018, elle ne vous autorisera plus à circuler et à pratiquer quelconques activités sur ses terrains. [...] Vous savez certainement que des gens tentent de nuire à l’entreprise et de ce fait le comité agira en fonction d’éliminer ce genre de comportement à la station, car nous ne voulons plus accueillir ceux qui nuisent au bon fonctionnement de celle-ci et voulons que cette année soit positive. »

— Comité de direction de la station touristique Massif du Sud