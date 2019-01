Un party de «bobettes» débarque bientôt sur la Nintendo Switch

Avez-vous déjà rêvé d’être une paire de bobettes? Non? Nous non plus, mais cela n’a pas empêché un studio japonais d’en faire un jeu.



Panty Party est un drôle de jeu de «batailles entre culottes» sorti sur Steam en 2017 qui fera son entrée sur la Nintendo Switch ce printemps. Vous y incarnez le rôle d’une écolière qui a le pouvoir de se transformer...en petites culottes.

Cosen, le studio japonais derrière le succès viral a partagé une toute nouvelle bande-annonce pour présenter l’arrivée du jeu sur la Switch.

À noter que le développeur souligne, dans la bande-annonce, que le jeu n’est pas pornographique. «Attention! PAS de contenu hentai dans ce jeu! Vous n'aurez que des culottes stupides et drôles!»

Chaque culotte a des pouvoirs uniques. Lasers, épées, power-ups, tout est là pour un jeu de combat intense et un peu niaiseux.

Aucune date de lancement n’a été dévoilée pour le moment, mais Panty Party devrait arriver ce printemps!