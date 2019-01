«Une décision corporative»: Jim Popp revient sur le congédiement de Marc Trestman

Après avoir remporté la Coupe Grey à leur première campagne avec les Argonauts de Toronto, le directeur général Jim Popp et son entraîneur-chef Marc Trestman ont frappé un mur la saison dernière en finissant au dernier rang de la section Est et de la LCF. Popp est parvenu à sauver sa peau, mais Trestman a été sacrifié pour les insuccès de l’équipe.

Une décision qui n’a pas été facile à prendre en raison de l’amitié de longue date qui existe entre les deux hommes. Popp reconnait que les patrons de Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) lui ont mis une certaine pression pour passer à l’action avec Trestman.

«Marc et moi n’avons pas eu de problèmes au cours de la saison, a indiqué Jim Popp lors d’une entrevue accordée au Journal de Montréal. On a travaillé fort comme d’habitude tout comme le reste de l’équipe d’entraîneurs.

On n’a pas été capable de présenter une équipe gagnante sur le terrain. Congédier Marc fut avant tout une décision corporative qui est survenue après une discussion entre moi et notre président Bill Manning. Plusieurs raisons ont mené à cette conclusion.»

Le mois dernier, les Argonauts ont embauché un candidat qui a une personnalité à l’opposé de Trestman en Corey Chamblin. Ils n’avaient pas trop le choix. Les Argonauts ont de la difficulté à se tailler une place dans le marché torontois avec la présence des Blue Jays, des Raptors et des Maple Leafs. Ils ont de la difficulté à vendre plus de 10 000 billets par rencontre.

Pour tenter de se démarquer des autres sports, ils devaient mettre la main sur un entraîneur plus charismatique que Trestman même s’il est un peu moins compétent. C’est ce que Chamblin apportera aux Argonauts.

«C’est une question de vision des propriétaires comme toutes les autres formations de la LCF, a ajouté Popp. Le fait que Corey est plus charismatique est seulement un aspect de notre décision. Nos propriétaires veulent surtout qu’on obtienne de meilleurs résultats sur le terrain.»

Retour dans le passé

Popp ne le dira jamais sur la place publique, mais on l’a possiblement forcé à limoger Trestman. Sans quoi, il aurait perdu son boulot également. Une situation complexe qui ressemble un peu avec celle qu’il a vécu à Montréal lors de l’embauche de Tom Higgins en 2014.

On se souvient que le propriétaire Bob Wetenhall avait nommé Higgins sans consulter Popp pendant tout le processus.

«J’ai été éliminé dès le départ parce qu’il me considérait comme un candidat sérieux à ce poste, a indiqué Popp. Avant l’annonce de Higgins, on m’avait rapporté qu’ils devaient nommer un autre entraîneur, mais celui-ci s’est désisté à la dernière minute.

«Finalement, Higgins a accepté le boulot. Je n’avais pas eu de difficulté à travailler avec lui.»

Des blessures à la tonne

Pour revenir à la saison 2018 des Argonauts, Popp croit que les blessures ont un gros mot à dire dans leur fiche de 4-12.

«Ce fut ma pire saison en carrière à ce niveau, a confirmé l’homme de football. Je n’avais jamais vécu une telle situation. C’est sûr que la perte de Ricky Ray a fait mal, mais on a eu des coups durs à plusieurs autres positions.

À un certain moment, on a manqué de profondeur et on avait de la difficulté à trouver des joueurs de même niveau que ceux qu’on avait perdus. Sur le terrain, on était capables de jouer de bons quarts, mais aussi de mauvais. La constance n’a pas été au rendez-vous.»

Après la conquête de la Coupe Grey, les Argonauts ont perdu les services des entraîneurs Corey Chamblin et de Marcus Brady. Ces deux départs ont causé une certaine instabilité au sein du groupe d’entraîneurs selon Popp.