[VIDÉO) Shanie Blais prouve qu’elle est LA plus grande fan d’Avril Lavigne avec un vêtement

Cette semaine, l’influenceuse et danseuse Shanie Blais nous a accueillis dans sa chambre d’enfant afin qu’on fouille dans sa garde-robe.

De son achat le plus impulsif à sa pièce de vêtement de prédilection pour danser, jusqu’à sa paire de jeans préf qu’elle porte tout le temps, Shanie dévoile tous les secrets mode derrière son style de feu.

Sans plus tarder, découvrez la pièce la plus gênante de sa garde-robe :

