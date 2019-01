[VIDÉO] Une tempête balaie l'Est-du-Québec

Une importante tempête de neige marquée par une importante poudrerie s'abattait sur l'Est-du-Québec, mercredi soir, alors que jusqu'à 50 cm de neige sont attendus.

Ça souffle fort à Sainte-Flavie ce soir. #mapremièretempêtebaslaurentienne pic.twitter.com/77nxgWAikb — Vanessa Limoges (@VanessaLimoges) 10 janvier 2019

Comme prévu par Environnement Canada, la poudrerie, causée par des rafales atteignant jusqu'à 90 km/h dans la région de Rimouski et 80 km/h à l'extrémité de la péninsule gaspésienne, a rendu la visibilité presque nulle par endroits.

Un avis de tempête hivernale est en vigueur pour tous les secteurs situés à l'est de Québec, tant sur la rive nord que sur la rive sud du Saint-Laurent.

«On prévoit un total de 20 à 50 centimètres de neige sur ces régions d'ici jeudi soir. Les quantités de neige les plus importantes seront sur la pointe est de la Gaspésie et la Baie-des-Chaleurs», a expliqué Environnement Canada.

Des images et vidéos publiées sur les réseaux sociaux démontraient clairement qu'il vaut mieux demeurer à la maison mercredi soir, alors que le vent et la neige balayaient les rues. Le manque de visibilité et des congères de neige qui se sont formés sous l'action du vent rendaient la conduite périlleuse.

Le ministère des Transports faisait état de plusieurs routes enneigées, sur lesquelles on retrouvait des lames de neige. Plusieurs tronçons de la route 132, dans le Bas-du-Fleuve et en Gaspésie, ont carrément dû être fermés à la circulation.

Même constat du côté de la Cote-Nord, où plusieurs segments de la route 138 ont été fermés par le MTQ en raison des conditions météorologiques difficiles.

La Sûreté du Québec ne déplorait cependant pas de collision grave en fin de soirée, mercredi.

La météo doit d'améliorer jeudi dans l'Est-du-Québec, alors que les vents s'essouffleront. Seuls quelques centimètres de neige résiduels sont attendus au cours de la journée.