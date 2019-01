Voici la destination qu’il faut visiter cette année selon le New York Times

Ça y est. Le New York Times vient de publier son toujours très attendu palmarès des 52 destinations à visiter durant la nouvelle année.

En tête de la liste 2019 se trouve une île des Caraïbes qui a connu son lot de tourments depuis le passage des ouragans Irma et Maria en 2017: Puerto Rico.

Selon le New York Times (NYT), bien que le quotidien de milliers de personnes y soit toujours difficile, Puerto Rico est en train de rebondir et a déjà recommencé à accueillir les voyageurs.

Populaire auprès des croisiéristes, ce territoire américain est une île ensoleillée à laquelle on ne pense pas toujours. Elle a pourtant beaucoup de choses à offrir: de très belles plages et des hôtels de bord en mer, mais aussi des excursions dans la jungle, des spots de surf et une capitale particulièrement intéressante: San Juan.

Cette ville fait le bonheur des visiteurs avec son quartier historique coloré, ses bars où danser la salsa et siroter d’authentiques pinas coladas (le breuvage est originaire de Puerto Rico!), ainsi que son quartier Santurce, revitalisé et orné de murales magnifiques.

D’autres coups de cœur

La liste des meilleurs endroits où voyager en 2019 du NYT comprend plusieurs autres destinations américaines, comme Santa Barbara, en Californie (3e place), Las Vegas (13e) ou New York (31e).

On y retrouve aussi deux destinations canadiennes: Calgary, en 20e position, et les caves de glace du lac Supérieur, en Ontario, en 10e place.

Quant aux nombreux autres endroits choisis, certains pourraient résonner particulièrement auprès des voyageurs québécois.

Le NYT suggère par exemple de visiter Golfo Paradiso, en Italie (25e place), plutôt que se faire engloutir par les foules des Cinque Terre. De découvrir la région de Costalegre (16e) sur la côte Pacifique du Mexique pour faire changement de Puerto Vallarta. Et de choisir l’archipel des Açores (9e) pour un prochain voyage sous le soleil du Portugal.

- Pour consulter les 52 suggestions, rendez-vous sur cette page.

