Voici l’avenir sexuel des Québécois en 2019 selon leur signe astrologique

Vous vous demandez de quoi aura l’air votre vie sexuelle en 2019? Ne cherchez plus, une astrologue s’est prononcée sur l’avenir intime des Québécois, selon ce que révèlent les 12 signes du zodiaque.

Voici quelques extraits des prédictions réalisées par Ginette Blais, comme entendu au micro d’Anaïs Guertin-Lacroix qui remplace Bianca Longpré à l’animation de Mère ordinaire cette semaine, sur les ondes de QUB radio.

Bélier

Le Bélier apprécie le «sexting» et la stimulation sexuelle mentale. Il est rempli d’imagination, il est taquin. Pour le séduire, soyez sensuel, mais subtil.

Il trouvera l’amour s’il est célibataire et il aura une vie sexuelle assez mouvementée.

Taureau

Le Taureau a un fort appétit sexuel. Il adore les massages sensuels, les taquineries coquines. Pour lui, de nouvelles expériences amoureuses sont au menu, mais il devra régler certaines rancunes amoureuses avant d’aller de l’avant. Sexuellement parlant, il sera servi cette année.

En tant qu’amant d’un Taureau, vous devrez amener un regard positif sur la sexualité.

Gémeau

Le Gémeau est un feu brûlant un peu caché. Il aime bien être dominé dans la chambre à coucher, mais tout en douceur. Il n’obtient pas toujours ce qu’il veut, car il reste souvent vague. Pour courtiser un Gémeau, éviter les émotions trop profondes au début, n’allez pas trop vite.

Les relations que les Gémeaux tisseront avec les autres cette année seront très importantes. Peut-être un mariage dans l’air?

Cancer

Le Cancer est rempli de désirs forts et d’une grande sensibilité dans la chambre à coucher. Mais il a aussi une vulnérabilité cachée. S’il se sent blessé, il va se refermer. Si vous êtes en relation, vous vivrez une grande transformation pour pouvoir vous retrouver sur la même longueur d’onde que votre partenaire.

Pour séduire un Cancer, démontrez-lui en geste doux tout votre désir.

Lion

Il adore plaire, «flirter», rayonner, faire l’amour. Il adopte une attitude à prendre ou à laisser. Il est très tendu et pas très patient quand il s’agit de romance. Pour l’allumer, vous devez être excentrique un peu et vous intéresser à ses projets.

La vie des Lions va prendre une nouvelle direction. Si l’amour est déjà présent, on renoue avec l’autre et on approfondit la relation.

Vierge

Pour les Vierges, tout ce qui se passe dans la chambre à coucher prend une signification très profonde. Ça peut leur prendre du temps pour relaxer et s’abandonner aux caresses.

Comme ils recherchent la perfection partout, ils ont parfois de la difficulté à sortir de leur tête. Ils pourraient lire sur le Kamasutra, ça pourrait aider à jouer avec la sexualité d’une façon différente.

Pour les séduire, mettez de la musique douce, servez un bon vin. Apaisez leur esprit.

Balance

Pour les Balances, les nouvelles relations deviennent sérieuses rapidement. Donnez-vous une chance, ne rentrez pas tout de suite dans le sérieux. Laissez-vous aller.

Cette année vous allez vous libérer du passé, des patterns. Une nouvelle relation deviendra sérieuse. Mais choisissez bien vos partenaires sexuels et protégez-vous!

Scorpion

Le Scorpion a une intensité sexuelle incroyable, mais son défi est d’apprendre à composer avec une vie sexuelle «ordinaire», car on ne peut tenir une intensité sur 20 ans. Il adore le sexe, les jeux sexuels, il n’a aucune barrière.

Si vous voulez le séduire, montrez-lui de nouvelles choses. Peut-être le Kamasutra?

Sagittaire

Le Sagittaire a une approche sexuelle un peu goofy. Il est ouvert aux jeux de l’amour, mais il ne fera pas les premiers pas. Pour le séduire, ne lui imposez pas un avenir avant d’avoir goûté le moment présent. Si vous êtes avec lui, vous êtes avec lui.

En 2019, un amour devient plus précieux à vos yeux.

Capricorne

Le Capricorne est spontané en amour et dans sa sexualité. Il adore les massages de têtes ou de pied.

Cette année, vous allez chercher à vous exprimer d’une manière qui n’était pas possible avant. Vous rencontrerez quelqu’un qui fera sortir le plein potentiel de l’animal sexuel qui dort en vous.

Verseau

C’est l’année des relations sexuelles spontanées et libres. Le Verseau n’aime pas quand ça va trop vite, il a besoin d’air et d’espace pour respirer. N’essayez pas de gérer ses émotions à sa place. La romance doit être confortable.

Prévisions: du sexe frénétique cette année, pour ne pas dire chaotique pour certains célibataires.

Poisson

Les Poissons apprennent à voler différemment avec chacun de leurs partenaires. Ils s’émancipent lorsqu’ils sont avec un partenaire qui comprend leur sexualité.

En 2019? Vous allez oser et imposer vos idées. C’est à votre tour. On vole au-dessus des vagues et on apprécie les émotions fortes.

Pour écouter tout le segment de Mère ordinaire avec l'astrologue Ginette Blais, c'est ici: