RAYMOND, Gaétan



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 décembre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gaétan Raymond, épouse de madame Denise Giguère, fils de feu madame Thérèse Dionne et de feu monsieur Thomas Raymond. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, aule vendredi 11 janvier 2019, de 18h à 21h et le samedi 12 janvier à partir de 9h30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Sylvain Gingras) et Denis (Jennifer Kiley); ses petits-enfants : Thomas et Mathilde; son frères Yves (Christiane Barbeau); sa sœur Lise, son grand ami Michel Grondin, ainsi que de nombreux ami(e)s, cousins et cousines. La famille tient à remercier Mme Sophie Savard inf. pour sa disponibilité et son professionnalisme, ainsi que l'équipe de soins palliatifs.