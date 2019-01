SIROIS, Côme



Au CHUL, le 29 décembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Côme Sirois, époux de dame Suzanne Therrien. Il était le fils de feu dame Diana Larochelle et de feu monsieur Rosario Sirois. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne Therrien, ses enfants: Gilles (Suzanne Lespérance), Martine (Carl Thibaudeau), Mario (Denyse Genest) et Gilbert (Nancie Giguère); ses petits-enfants: Martin, Christian (Kassandra Boisvert), Julien (Mélanie Drolet), Jérôme et Samuel; ses arrière-petits- enfants: Cédrik, Sébastien, Adam et Alice; ses belles-sœurs de la famille Sirois: Dolores Denis et Pierrette Collover; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien: Estelle, Raymonde, Léo-Paul (Nicole Guénette) et Rodolphe. Il fut précédé par ses frères et sœurs: Adrienne, Claire, Roland, Armoza, Jean Thomas, Émilien, Rachelle, Ernest et Clément. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHUL pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385 ou à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (Québec), H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111.