GOSSELIN, Fernande



À la Résidence Villa Mon Repos, le 6 janvier 2019, à l'âge de 74 ans et 3 mois, est décédée madame Fernande Gosselin, conjointe de monsieur Jean Simpson, fille de feu madame Jeanne-d'Arc Roberge et de feu monsieur Joseph Gosselin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son fils Sylvain Chabot (Cathy Fortin); ses petits-enfants: Carl, feu Nicolas et David Chabot; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Remerciements au personnel de la Résidence Villa Mon Repos. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.