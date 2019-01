POULIN, Firmin



À la Maison Catherine de Longpré, le dimanche 6 janvier 2019, à l'âge de 75 ans et 9 mois, est décédé monsieur Firmin Poulin, fils de feu Armand Poulin et de feu Alice Dulac. Il demeurait à Saint-Georges et était natif de Saint-Martin. La famille recevra les condoléances aule vendredi 11 janvier en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa fille Stéphanie (Louis-Georges Gauvin); ses petits-enfants: Charles-Antoine et Élizabeth Gauvin; sa conjointe madame Claudette Poulin. Il était le frère de: Suzanne (Fernand Paré), feu Rémi (prêtre), Marie-Louis (Lucie Morissette), Claudette, Gaétane (Lucie Faucher), Richard (Francine Nadeau), Gilles (Denise Poulin), Lise (Jean Dionne) et feu Renald Poulin. Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe André et Simon Carrier, la mère de sa fille Stéphanie, Nicole Veilleux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de La maison Catherine de Longpré, le Dr Berthier Bourque et Annie Lavoie (coordonnatrice des soins infirmiers) pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial est également adressé à la Dre Édith Pépin de l'Hôpital de Saint-Georges. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.