GAGNÉ, Lucille



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 4 janvier dernier, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Lucille Gagné. Elle était la fille de feu Alexandre Gagné et de feu Delvina Marois. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel, André (Line Lachance) et Martine (Ghislain Deschamps); ses petits-enfants: Annie, Michael (Daphnée), Sarah (Pier-Luc), Bryan et Dylan; ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Abigaëlle, Xavier et Édouard; sa belle-fille Nathalie Caron (Stéphane Ready); sa sœur Lise et plusieurs frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 17h.La famille désire remercier le personnel soignant de la Résidence les Trois Pignons pour les bons soins prodigués.