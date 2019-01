DUBÉ, Louise Sirois



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 6 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Louise Sirois, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Dubé. Elle demeurait autrefois à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (André Boulanger), Danielle (Pierre Fortin), Michel, François (Catherine Rollier), Gilles (Louise L'Hébreux), Marie et Patrick (Christiane Gervais); ses petits-enfants: David et Marie-Christine Fortin (Kevin Delisle-Gilbert et ses fils Féliks et Gabriel), Rachel (Jonathan Côté) et Vincent Dubé, Julie (Guillaume Abat-Roy), Alexandra (Rafaël Brisson), Mathieu (Océanne Labbé) et Myriam Dubé, Isabelle Boulanger (Daniel St-Pierre) et ses enfants Samuel et Camille; ses arrière-petits-enfants: Orie et Loann Côté. Elle était la soeur de feu Thérèse s.c.q., feu Philippe (Irène Lévesque), feu André (Bernadette Ross), Viateur (Florence Poirier), feu Michel (Doris Bélanger) et de feu Véronique (feu Jean-Luc Proulx). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs de la grande famille Dubé. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Gervais pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD de Saint-Gervais. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances. La famille vous accueillera aule jeudi 10 janvier de 19h à 22h et le vendredi 11 janvier à compter de 10h.