MORIN, Roger



À son domicile, le 5 janvier 2019, à l'âge de 55 ans et 6 mois, est décédé monsieur Roger Morin, conjoint de madame Josée Topping. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son père monsieur Roland Morin (feu Jacqueline Pouliot); ses frères et soeurs: Réjean (Josée Dutil), Diane (Robert Turgeon), Pierre (Caroline Boulet), Chantal (Guy Fontaine) et Lucie (Mario Thériault); les enfants de sa conjointe: David, Marie-Pier et Claudia Boivin; sa belle-mère madame Louisette Carrier; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Topping : Serge, Luc, Sylvie (Richard Aubry), Lise (Jean-Guy Simard) et Manon (Pierre-Paul Turgeon); ses neveux et nièces: Samuel Morin (Marie-Ève Dagenais), Marilyne Morin, Michaël Morin (Myriam Longchamp), Roxanne Trottier (sa fille Léa-Rose Duchesneau), Justin Bélanger (Jade Bergeron), Émile Bélanger, Alexandre Fontaine (Aleeson Boutin), sa filleule Catherine Fontaine (Maxime Carrier) et Lauralyne Lacroix (Keven Ouellet); ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents, de nombreux ami(e)s, les membres du Club Aramis de Saint-Lambert-de-Lauzon et ses collègues de chez Allen Entrepreneur Général. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 9h.