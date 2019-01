ST-PIERRE, Yves



À son domicile, le 31 décembre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Yves St-Pierre, époux de madame Diane Boulanger, fils de madame Thérèse Roussel et de feu monsieur Wilfrid St-Pierre. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 15h30.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Nicolas (Geneviève Cournoyer) et Andréanne ; sa mère Thérèse Roussel (feu Wilfrid St-Pierre); ses petits-enfants Christophe et Livia ; son frère Martin (Josée Frenette). Il était le beau-frère de : Denise (feu Léonide Pelletier), Jean-Guy (Hélène Paré), Raymond (Nettie Tavenier), Nicole (Pierre Bilodeau) et feu Hélène (Marcel Brochu). Il laisse également dans le deuil son oncle Jean-Claude Roussel (Monique Sauvageau), ses tantes Rachel et Julienne, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison du Cœur pour femmes de Charlesbourg, téléphone : 418-841-0011. Des formulaires seront disponibles sur place.