TANGUAY, Claude



À Saint-Léon-de-Standon, le jeudi 27 décembre 2018, est décédé accidentellement à l'âge de 56 ans et 10 mois, monsieur Claude Tanguay, conjoint de madame Nancy Landry. Il était le fils de feu monsieur Léopold Tanguay et de madame Gilberte Nadeau. Il demeurait à Saint-Léon-de-Standon. Monsieur Claude Tanguay sera exposé à la résidence funéraire :vendredi de 19h à 21h30 et samedi de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil, outre sa mère Gilberte Nadeau, son frère Yvan (Karine Gosselin), sa conjointe Nancy Landry et ses enfants : Jean-Philippe et Rebecca Ferland. De la famille Landry, il était le gendre de : Philippe Landry et Nicole Roy ainsi que le beau-frère de : Steeve (Isabelle Lamontagne), Caroline (René Vachon), Maryan (Sébastien Bouchard), Kharl (Sophie Pouliot). Sans oublier ses neveux et nièces qu'il adorait tant : Xavier et Mike Landry, feu Liam, Rose et Édouard Vachon, Annabelle, Benjamin et Thomas Bouchard, Émilie et Antoine Landry. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines des familles Tanguay et Nadeau, ainsi que plusieurs amis (es) et collègues de travail de chez Prévost Car. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 ou à la Fabrique Sainte-Katery-Tekakwitha (pour la communauté de Saint-Léon-de-Standon), 494, rue Principale, Saint-Léon-de-Standon (Québec) G0R 4L0. Formulaires disponibles au salon.