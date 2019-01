GAGNÉ, Yves



Au CHSLD St-Augustin, le 27 décembre 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé Yves Gagné, époux de feu Dame Lise Bédard et conjoint de dame Nicole Rhéaume. Il était le fils de feu dame Emerentienne Fournier et feu M. Jean Baptiste Gagné. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Nicole Rhéaume; son fils Benoît Gagné; ses petits-enfants: Talyann et Josh Alexim Gagné; ses frères et ses sœurs: feu Isabelle (feu Paul Mercier), Jeannette, feu Raymond (feu Thérèse Blouin) feu Roméo (feu Estelle Lanteigne), feu Adéodat (feu Pauline Blanchet), feu Colette (feu Laurin Grenier), Berthille (feu Claude Caron), Normance (feu Raymond Badeau), Louise-Aline (feu Raoul Delamarre); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bédard: Clément (Claudette Samson), Michel (feu Lise Turcotte), Francine (Richard Bernard), Hélène (Jacques Mercier), Pierre (Lorraine Cloutier), Lucie (Michel Villeneuve); ainsi que les enfants de sa conjointe: Daniel Rhéaume (Chantal Marcoux), Sylvie Rhéaume (Bruno Pitre); ses beaux-frères et ses belles-sœurs du côté de sa conjointe: Laurier Bédard, Laurette Bédard (Réjean Réhaume), Georges Bédard (Ginette Sylvain); son neveu et ami Réjean Delamarre, ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 11h30 à 13h40.La famille désire remercier le travail du personnel au 4e étage Prothétique et du 1er étage du CHSLD St-Augustin pour les bons soins prodigués à M. Gagné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St- Augustin (2135 de la Terrasse Cadieux local R 101-C Québec Qc G1C 1Z2).