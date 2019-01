CORRIVEAU SIMONEAU, Bernadette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 décembre 2018, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Bernadette Corriveau, épouse de feu monsieur François Simoneau, fille de feu madame Léonie Jolin et de feu monsieur Aimé Corriveau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean Marie (Jeanne D'arc Fournier), Marc (Marie France Blanchet), Marie France (Michel Poiré), Louise, Christine (Denis Desjardins), Martine (feu Michel Ouzilleau), Gaston (Renée Martineau), ses petits-enfants : Geneviève (Yanick Gauthier), Patrick (Josée Landry), Guillaume, Claudia (Travor Berg), Benjamin ( Ariane Bélanger Fortin), Marc Antoine (Marie Hélène Bouffard), Marie Claude (Dave Desrosiers), Emmanuelle (Simon Bouchard), Maxence (Dominic Marin), Pierre David (Sarah Anne Cantin), Louis, Eric, Bruno, Sandra (Yann Louisor), Samuel (André-Ann Lévesque), son Frère Marcel, ses sœurs : Claire (Maurice Bellefleurs), Thérèse, Aline (feu Gaston Nadeau); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Corriveau et Simoneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 11 janvier 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h30, ainsi que le samedi 12 janvier 2019, de 8h30 à 9h30.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier la Résidence Notre-Dame pour toute la considération portée à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.